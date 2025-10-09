Basilico in vaso come farlo durare di più | dalla potatura all’innaffiatura

C’è sempre una piantina di basilico che ci accompagna nei mesi più caldi: sul balcone, in cucina, accanto ai pomodori o vicino alla finestra dove prende il sole del mattino. Profuma l’aria e dà subito l’idea d’estate, finché, quasi all’improvviso, le foglie si afflosciano, i rami si allungano e il verde brillante si tramuta in giallo. In realtà, non è una pianta capricciosa: chiede solo un po’ di costanza e qualche piccola attenzione. Capire quando potare, come bagnarlo e dove sistemarlo è importante per evitare che possa deperire prima del tempo. Coltivare il basilico in vaso, da dove iniziare. 🔗 Leggi su Dilei.it

