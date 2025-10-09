Baronissi Petta | Sabato 11 ottobre tutti in piazza per la Marcia della Pace

Tempo di lettura: 3 minuti Baronissi si prepara a una giornata straordinaria dedicata alla pace, alla nonviolenza e alla partecipazione civica. Sabato 11 ottobre 2025, la città ospiterà la Marcia della Pace, evento centrale del Festival della Pace, un appuntamento che unisce cittadini, associazioni, scuole e istituzioni in un percorso simbolico di riflessione e impegno concreto. La partenza è fissata alle ore 18:30 dal Parco del Ciliegio, con arrivo al Parco della Rinascita. Lungo il tragitto i partecipanti potranno ammirare il murales per la pace, realizzato dall’Associazione Overline, simbolo di creatività, impegno civico e valori condivisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, Petta: “Sabato 11 ottobre tutti in piazza per la Marcia della Pace”

