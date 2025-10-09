Non sono un fan di Alessandro Baricco, ma non ho mai trovato convincenti nemmeno gli argomenti dei suoi detrattori più accaniti. Rimproverargli di essere narcisista e lezioso, accusarlo di star sempre lì a specchiarsi nelle sue frasi a effetto e nelle sue trovate, fino al punto da perdere di vista il senso stesso di quel che scrive, mi sono sempre sembrate critiche ingenerose e anche un po’ sciocche, trattandosi di letteratura. Un campo in cui, al limite, la capacità di non dire nulla e al tempo stesso di dirlo benissimo si potrebbe persino considerare l’obiettivo massimo cui aspirare, e tutto il resto (il significato, il messaggio, il contenuto) un carico inutile di cui sbarazzarsi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Baricco e la chiusura della mente italiana davanti alla guerra