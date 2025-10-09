Bariano incidente lungo la SP130 | ferito un 45enne
Bariano. Traffico paralizzato lungo la strada Provinciale 130, dove intorno alle 16 di giovedì 9 ottobre un’auto è uscita di strada. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Il bilancio è di un ferito: si tratta di un uomo di 45 anni. Sul posto un’ambulanza un’auto medica e l’elisoccorso dell’ospedale di Bergamo. Le code si sono formate in entrambe le direzioni, con rallentamenti significativi lungo il tratto interessato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
