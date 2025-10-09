Bari Rao si racconta | Gli idoli Leão e Antenucci il diabete e il sogno di far gol al San Nicola

Baritoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Rao, arrivato al Bari in estate in prestito secco dal Napoli, con la nomea di uno dei prospetti più interessanti della sua età, è intervenuto in conferenza stampa, parlando di quella che è stata finora la sua esperienza in biancorosso."L'inizio è stato buono - ha detto -. Anche in ritiro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bari - racconta

Lo spettacolo “Lupo racconta” in scena a Bari

Mola di Bari: dove il mare racconta Moby dick

Mola di Bari: dove il mare racconta Moby dick

Bari, Rao si racconta: "Gli idoli Leão e Antenucci, il diabete e il sogno di far gol al San Nicola" - L'attaccante biancorosso ha parlato in conferenza stampa parlando dell'avvio di stagione, del suo vissuto e dei suoi obiettivi ... Riporta baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Rao Racconta Idoli