Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 1° maggio la compagnia United Airlines opererà il collegamento quadrisettimanale tra Bari e New York, aeroporto di Newark. Il collegamento prevede i seguenti orari: Bari – New York (EWR) (lunedì, martedì, giovedì, sabato) p. 9.45 a 14.00 New York (EWR) – Bari (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) p. 16.45 a. 7.45 (giorno successivo). “ Siamo in presenza di una notizia di straordinario valore – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. Un colosso dell’aviazione commerciale mondiale, inserito in un’alleanza della quale fanno parte alcuni tra i più importanti vettori internazionali, punta con decisione sul mercato pugliese e lo fa con una programmazione impensabile solo sino a qualche mese fa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari-New York: voli United Airlines da maggio, quattro volte alla settimana Aeroporti di Puglia