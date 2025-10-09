Bari-New York | voli United Airlines da maggio quattro volte alla settimana Aeroporti di Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 1° maggio la compagnia United Airlines opererà il collegamento quadrisettimanale tra Bari e New York, aeroporto di Newark. Il collegamento prevede i seguenti orari: Bari – New York (EWR)   (lunedì, martedì, giovedì, sabato) p. 9.45 a 14.00 New York (EWR)   – Bari   (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) p. 16.45 a. 7.45 (giorno successivo). “ Siamo in presenza di una notizia di straordinario valore – ha dichiarato il   presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. Un colosso dell’aviazione commerciale mondiale, inserito in un’alleanza della quale fanno parte alcuni tra i più importanti vettori internazionali, punta con decisione sul mercato pugliese e lo fa con una programmazione impensabile solo sino a qualche mese fa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

