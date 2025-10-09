Lo Stato ebraico rimetterà in libertà individui che definisce “con le mani sporche di sangue israeliano” ma ha messo il veto su uno di loro, Marwan Bargouti. È il leader della prima e seconda Intifada, arrestato molte volte e condannato a cinque ergastoli. Ha 66 anni, da 23 è in carcere ma molti palestinesi vorrebbero fosse il loro presidente. Da anni nei sondaggi è il politico più apprezzato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Barghouti e i resti dei Sinwar: Israele non tratta