Barghouti e i corpi dei Sinwar perché Israele non cede
Lo Stato ebraico rimetterà in libertà individui che definisce “con le mani sporche di sangue israeliano” ma ha messo il veto su uno di loro, Marwan Bargouti. È il leader della prima e seconda Intifada, arrestato molte volte e condannato a cinque ergastoli. Ha 66 anni, da 23 è in carcere ma molti palestinesi vorrebbero fosse il loro presidente. Da anni nei sondaggi è il politico più apprezzato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ostaggi liberi lunedì, tra i detenuti palestinesi scambiati non ci sarà Barghouti (e neanche i corpi dei fratelli Sinwar). L'esercito israeliano manterrà il controllo del 53% della Striscia. Hamas: Israele manipola date e liste per ragioni interne
Gaza, non verranno restituiti i corpi dei fratelli Sinwar, leader di Hamas - I corpi dei fratelli Yahya e Mohammed Sinwar non verranno restituiti da Israele ad Hamas nell'ambito dell'accordo raggiunto in Egitto per ... Lo riporta iltempo.it
L'Idf conferma la morte del leader di Hamas, Mohammed Sinwar, grazie al dna - Grazie agli esami del dna è arrivata la conferma che uno dei corpi ritrovati nel tunnel nel sud della Striscia di Gaza è del leader di Hamas, che era stato ucciso a metà maggio in un raid israeliano L ... Riporta it.euronews.com