Barcolana | superati i 1700 iscritti regate collaterali cancellate per mancanza di vento

A pochi giorni dalla regata, gli iscritti alla Barcolana 57 hanno superato quota 1700. Intanto, a causa della totale assenza di vento, sono state cancellate le regate in programma oggi, giovedì 9 ottobre: la Barcolana Maxi – Trofeo Portopiccolo, la Barcolana Solaris Adriatic Cup e il Campionato.