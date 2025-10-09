Barcolana | superati i 1700 iscritti regate collaterali cancellate per mancanza di vento
A pochi giorni dalla regata, gli iscritti alla Barcolana 57 hanno superato quota 1700. Intanto, a causa della totale assenza di vento, sono state cancellate le regate in programma oggi, giovedì 9 ottobre: la Barcolana Maxi – Trofeo Portopiccolo, la Barcolana Solaris Adriatic Cup e il Campionato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Barcolana. One Easie · The adventure. ? Fuori Menù — una serata che ha unito storie, sapori e seconde possibilità. In cucina, una brigata speciale: sei detenuti formati nei laboratori della Casa Circondariale di Trieste, affiancati in sala dagli studenti dell'Istit - facebook.com Vai su Facebook
Al via il Barcolana Sea summit per la sostenibilità del mare - Con l'apertura del Villaggio Barcolana lungo le Rive e del nuovo Villaggio in Borgo Cavana, Barcolana57 presented by Generali entra nel vivo: la grande festa della vela accende Trieste con centinaia d ... Come scrive msn.com
Presidente, 'già 800 gli iscritti alla Barcolana n.57' - "E' la Barcolana più lunga della storia, perché iniziamo il primo ottobre per arrivare al 12 ottobre. Si legge su ansa.it