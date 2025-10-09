BARBARA D’URSO SI SFOGA CON MILLY CARLUCCI | LA RABBIA PER I 2 ANNI FUORI DALLA TV

Barbara d’Urso inizia ad aprirsi. Il post puntata di Ballando con le Stelle è l’occasione per uno sfogo sincero con Milly Carlucci. Non è facile visto quello che ha passato negli ultimi due anni. Del resto nella storia della televisione italiana non era mai successo, salvo eventi drammatici, che uno dei volti protagonisti della tv sparisse da un giorno all’altro, senza un perché e con l’alzata di muri e veti anche politici per bloccarne la carriera. Nella striscia di Ballando Segreto su RaiPlay, appendice e dietro le quinte dello show del sabato sera di Rai1, lo sfogo della d’Urso parte dall’esibizione con Pasquale La Rocca per poi arrivare al vero motivo dei problemi: gli oltre 2 anni fuori dalla tv. 🔗 Leggi su Bubinoblog

