Barbara d’Urso accadute cose forti negli ultimi due anni | Ho molta rabbia dentro

Barbara d'Urso ammette di avere molta rabbia dentro per quello che le è successo. A Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle, senza troppi giri di parole Barbara d'Urso si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che non riguardano solo il percorso che sta affrontando nel programma di Milly Carlucci. Barbara d'Urso, rivelazioni a Ballando segreto (Screen Ig @ballandoconlestelle) La nota conduttrice ha commentato la sua esibizione della seconda puntata del talent show, dove ha commesso uno sbaglio. Già in puntata si era detta dispiaciuta, ha quindi ribadito: "Quando sono tornata a casa mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo.

