AGI - "Dire ai cittadini che quello che vedono e ascoltano è reale, è vero, è attendibile e fondamentale. Questo è un momento nel quale, grazie alla tecnologia, grazie agli algoritmi, molto spesso i cittadini sono confusi, a volte perdono di fiducia. Se perdono di fiducia, poi perdono anche la capacita' critica e la capacita' democratica, anche di partecipare alla vita politica e questo non lo dobbiamo consentire". A dirlo è il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Editoria, Alberto Barachini, d urante un appuntamento elettorale a palazzo Panciatichi. 🔗 Leggi su Agi.it

Barachini: "Pronta una nuova legge con il reato di deep fake"