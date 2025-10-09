Barachini | Pronta una nuova legge con il reato di deep fake
AGI - "Dire ai cittadini che quello che vedono e ascoltano è reale, è vero, è attendibile e fondamentale. Questo è un momento nel quale, grazie alla tecnologia, grazie agli algoritmi, molto spesso i cittadini sono confusi, a volte perdono di fiducia. Se perdono di fiducia, poi perdono anche la capacita' critica e la capacita' democratica, anche di partecipare alla vita politica e questo non lo dobbiamo consentire". A dirlo è il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Editoria, Alberto Barachini, d urante un appuntamento elettorale a palazzo Panciatichi. 🔗 Leggi su Agi.it
Nuova legge sull'Intelligenza artificiale. Barachini: "Il deepfake diventa reato" - Firenze, 9 ottobre 2025 – La legge sull'Intelligenza Artificiale "entrerà in vigore domani, questa legge protegge il diritto d'autore, il copyright, che è la base economica del sistema editoriale. Si legge su lanazione.it
Via libera legge su IA: deepfake reato e tutele su editoria e informazione - Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull’intelligenza artificiale, che è dunque legge. Secondo primaonline.it