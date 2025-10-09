BAO Publishing presenta BARRIER di Brian K Vaughan ospite a Lucca Comics e Marcos Martín

Nerdpool.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’acclamato sceneggiatore Brian K. Vaughan (Saga, Paper Girls) e il disegnatore Marcos Martín (The Private Eye, Walking Dead: The Alien) tornano con una storia fantascientifica sulla perdita, le barriere linguistiche e gli “alieni clandestini”, già vincitrice dell’Harvey Award. Brian K. Vaughan incontrerà i lettori e dedicherà il volume a Lucca Comics & Games presso lo stand BAO Publishing. Un viaggio visivo ed emotivo sui legami che accomunano tutti gli esseri umani, indipendentemente da dove provengono. BAO Publishing  è orgogliosa di annunciare l’uscita di  Barrier  il nuovo fumetto di  Brian K. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

bao publishing160presenta160barrier di160brian k vaughan ospite a lucca comics e160marcos mart237n

© Nerdpool.it - BAO Publishing presenta BARRIER di Brian K. Vaughan, ospite a Lucca Comics, e Marcos Martín

In questa notizia si parla di: publishing - presenta

Bao Publishing presenta LA FORTEZZA 7

Bao Publishing presenta C’era una volta alla fine del mondo 3 di Jason Aaron e Nick Dragotta

Bao Publishing presenta L’ISOLO, il nuovo fumetto di Maicol & Mirco

Cerca Video su questo argomento: Bao Publishing160presenta160barrier Di160brian K