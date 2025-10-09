BAO Publishing presenta BARRIER di Brian K Vaughan ospite a Lucca Comics e Marcos Martín

L’acclamato sceneggiatore Brian K. Vaughan (Saga, Paper Girls) e il disegnatore Marcos Martín (The Private Eye, Walking Dead: The Alien) tornano con una storia fantascientifica sulla perdita, le barriere linguistiche e gli “alieni clandestini”, già vincitrice dell’Harvey Award. Brian K. Vaughan incontrerà i lettori e dedicherà il volume a Lucca Comics & Games presso lo stand BAO Publishing. Un viaggio visivo ed emotivo sui legami che accomunano tutti gli esseri umani, indipendentemente da dove provengono. BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Barrier il nuovo fumetto di Brian K. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

