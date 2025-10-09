Bando concorso ispettori Inps e Inail | come candidarsi requisiti e quanti posti

Il Ministero del Lavoro, insieme al Ministero dell’Economia, è pronto a bandire il nuovo concorso per ispettori di vigilanza destinato a Inps e Inail. La bozza del bando è già disponibile, mentre la pubblicazione ufficiale è attesa entro la fine dell’anno. L’obiettivo è assumere 448 funzionari a tempo indeterminato, con sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa rientra nel piano della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone per rafforzare i controlli sul lavoro irregolare e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede complessivamente 1.500 nuove assunzioni negli enti di vigilanza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

