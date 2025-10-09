Bandecchi a NapoliToday su De Luca Manfredi Cirielli Fico Boccia e la pizza

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

65 anni portati con grande disinvoltura, un patrimonio stimato in 3 miliardi di euro, un impero nel settore della cultura, un'alta opinione di sé poggiata sui saldi contabili dell'attività imprenditoriale e amministrativa come sindaco e presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bandecchi - napolitoday

Elezioni, De Luca: "Il programma già è scritto, non servono scienziaterie" - Il presidente uscente della Regione Campania commenta la corsa a Palazzo Santa Lucia: "La vedo male, il centrodestra nemmeno ha il candidato. Lo riporta napolitoday.it

bandecchi napolitoday de lucaBandecchi candidato alla Regione Campania, l'incontro con la Boccia che però dice no all'ingresso in lista - Eletto coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, si candida alle ... Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bandecchi Napolitoday De Luca