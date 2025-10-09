Bandecchi a NapoliToday su De Luca Manfredi Cirielli Fico Boccia e la pizza
65 anni portati con grande disinvoltura, un patrimonio stimato in 3 miliardi di euro, un impero nel settore della cultura, un'alta opinione di sé poggiata sui saldi contabili dell'attività imprenditoriale e amministrativa come sindaco e presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: bandecchi - napolitoday
ALTRO CHE RISPETTO PER LE DONNE Ennesima uscita di Bandecchi, sindaco di Terni e candidato presidente in Campania - facebook.com Vai su Facebook
Fantoccio di Bandecchi appeso a testa in giù. La reazione del sindaco di Terni http://dlvr.it/TNTnTK ? #Terni - X Vai su X
Elezioni, De Luca: "Il programma già è scritto, non servono scienziaterie" - Il presidente uscente della Regione Campania commenta la corsa a Palazzo Santa Lucia: "La vedo male, il centrodestra nemmeno ha il candidato. Lo riporta napolitoday.it
Bandecchi candidato alla Regione Campania, l'incontro con la Boccia che però dice no all'ingresso in lista - Eletto coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, si candida alle ... Riporta napolitoday.it