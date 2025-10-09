Banche da oggi l’obbligo di consentire i pagamenti istantanei

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi diventa obbligatorio per le banche consentire i pagamenti istantanei. Ue, velocità e sicurezza. Da oggi inviare denaro nell’area dell’euro sarà più veloce e sicuro che mai. Grazie alle nuove norme Ue sui pagamenti istantanei, cittadini e imprese possono ora trasferire denaro in euro in pochi secondi, in qualsiasi momento e in tutta l’area dell’euro. Servizio obbligatorio. I prestatori di servizi di pagamento (Psp) sono ora obbligati a offrire ai propri clienti il servizio di invio di pagamenti istantanei in euro. Verifica del beneficiario. Inoltre, per contrastare le frodi nei bonifici in euro, offrono il servizio di verifica del beneficiario (VoP). 🔗 Leggi su Lapresse.it

banche da oggi l8217obbligo di consentire i pagamenti istantanei

© Lapresse.it - Banche, da oggi l’obbligo di consentire i pagamenti istantanei

In questa notizia si parla di: banche - oggi

banche oggi l8217obbligo consentireBonifici istantanei gratis, da oggi l’obbligo per le banche con il servizio di verifica: cosa cambia - Il sistema di invio immediato di denaro è senza costi aggiuntivi per tutti dal 9 ottobre. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Banche Oggi L8217obbligo Consentire