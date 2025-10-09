Balneari a sorpresa Salvini e de Pascale alleati | sugli indennizzi sarà battaglia
Bologna, 9 ottobre 2025 – Notizia: sui balneari Matteo Salvini e Michele de Pascale sono completamente d'accordo. Battute a parte, su un aspetto in particolare – che è poi al momento la 'madre' di tutte le questioni – il pensiero è condiviso: gli indennizzi agli imprenditori che perderanno la concessione vanno riconosciuti, l'Europa sbaglia a negarli. Questa è l'idea di fondo che unisce il ministro e il presidente della Regione Emilia Romagna, entrambi intervenuti al convegno nazionale degli imprenditori balneari aderenti a Sib-Fipe-Confcommercio, al Ttg di Rimini. Salvini parte lanciando la sfida all'Unione europea.
Balneari, Salvini insiste sugli indennizzi e replica alla Ue: "Si preoccupi delle guerre" - ROMA – Nessun passo indietro sui balneari dopo la lettera con la quale la Commissione Ue ribadisce che non è possibile prevedere indennizzi per i concessionari uscenti.
Salvini al Ttg di Rimini: "Ci battiamo per i balneari contro la Commissione Europea" - Il ministro delle Infrastrutture, in visita alla fiera del turismo, sul decreto per le concessioni: "Teniamo duro, c'è tempo fino al 2027