ballano sette panchine ma nessun cambio

Sette panchine che scricchiolano anche da qualche giornata ma dopo sette turni, comprendenti pure l’opportunità che offrirebbe questa seconda sosta per gli impegni delle nazionali, ancora nessun cambio di tecnico in cadetteria. Gli allarmi sono scattati ma nulla è accaduto ed era da ben 25 anni, ossia dal 2000, che in B dopo sette turni del torneo le panchine fossero ancora le stesse di inizio torneo. Tutto porta a pensare che al ritorno in campo dopo questo stop agonistico la situazione sia immutata. La scorsa stagione complessivamente furono venti i cambi di mister, il primo addirittura a inizio luglio quando a Salerno Andrea Sottil salutò per divergenze rispetto ai programmi che gli erano stati prospettati, al suo posto Martusciello ma durò poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

