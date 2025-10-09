BALLANDO CON LE STELLE | FEFÉ DE GIORGI BALLERINO PER UNA NOTTE DOPO ESTONIA-ITALIA
Ballando con le Stelle si prepara alla terza puntata della ventesima edizione, in onda sabato 11 ottobre su Rai1 eccezionalmente alle 22:45, subito dopo il fischio finale di Estonia-Italia. L’attesissimo match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha cambiato gli orari dello show di Milly Carlucci che trainerà gli appassionati sportivi invitando un grande dello sport mondiale. Parliamo di Fefé de Giorgi, il ct dell’Italvolley maschile appena ricevuto al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella a cui ha rivolto con sincera commozione e ammirazione le seguenti parole: L’ultima volta che ci siamo visti, signor Presidente, le avevo confidato il motto della nostra squadra. 🔗 Leggi su Bubinoblog
