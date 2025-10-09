Baldanzi incompiuto a Roma non è mai sbocciato | addio probabile a gennaio

Quasi tutti i tifosi giallorossi ricordano con soddisfazione l’acquisto di Tommaso Baldanzi nel gennaio del 2024. Il classico numero 10 di provincia, un simil Giovinco chiamato a confermarsi anche come “uno dei tanti” in una grande squadra dopo essere stato la stella nella propria squadra. Quei 10 milioni più 5 di bonus sembrava davvero spesi bene, per un giocatore che quel salto in una big lo meritava per quanto mostrato ad Empoli, ma in un anno e mezzo nella Roma non è decisamente mai sbocciato. I numeri parlano di 2 assist e 2 gol (con la Sampdoria in Coppa Italia e con l’Udinese in campionato) in ben 62 presenze, oggettivamente scarsi per un trequartista con estro e qualità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Baldanzi incompiuto, a Roma non è mai sbocciato: addio probabile a gennaio

In questa notizia si parla di: baldanzi - incompiuto

Baldanzi: “A Roma sto molto bene. La concorrenza? La vivo serenamente” - “Mi sarei accontentato di esordire con l’Empoli“: così Tommaso Baldanzi parla delle aspettative che aveva da piccolo riguardando una sua vecchia foto. Da gianlucadimarzio.com

Baldanzi rimane alla Roma, salta anche la trattativa per Pessina - È saltata la doppia operazione in casa giallorossa, dopo che non è stato trovato l’accordo con il Monza per l’arrivo del centrocampista. Scrive gianlucadimarzio.com