Bahar lotta per la vita | intervento d’urgenza il destino della protagonista è appeso a un filo

Le prossime puntate di “La forza di una donna” si preannunciano cariche di tensione e pathos. Dopo giorni di malesseri e segnali d’allarme, Bahar verrà trasportata d’urgenza in ospedale. I medici parleranno subito di una possibile ricaduta improvvisa, legata alla sua condizione di salute già precaria, e decideranno di sottoporla a un intervento immediato. La scena sarà una delle più drammatiche della stagione, con Sarp e Arif finalmente uniti nella paura di perderla. Secondo le anticipazioni, il peggioramento sarà improvviso: Bahar, già provata da un forte stress emotivo, avvertirà un malore mentre si trova a casa con Doruk e Nisan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it