Bagheria si candida ad accogliere persone e bambini da Gaza | approvata la delibera di Giunta

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta municipale di Bagheria, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, ha approvato all'unanimità la deliberazione numero 260 sulle "Iniziative umanitarie per il popolo di Gaza". Con questo atto, l'amministrazione comunale candida ufficialmente Bagheria come "paese accogliente di persone e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

bagheria candida accogliere personeBagheria si candida ad "Accogliere Persone e Bambini Fragili da Gaza". Approvata la delibera di Giunta per l'adesione ai Corridoi Umanitari e l'avvio della procedura per la ... - La Giunta Municipale della Città di Bagheria, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, ha approvato all'unanimità la deliberazione n. Riporta comune.bagheria.pa.it

