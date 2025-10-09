Bacchilega Confartigianato a Salotto blu | Opere per l' alluvione al via solo nel 2027 siamo preoccupati
Emanuela Bacchilega, imprenditrice, titolare di una azienda calzaturiera, è presidente della Confartigianato ravennate e vice presidente della Bcc ravennate, forlivese, imolese. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva Salotto Blu che va in onda stasera, giovedì, alle 23. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: bacchilega - confartigianato
Confartigianato Imprese Rimini - facebook.com Vai su Facebook