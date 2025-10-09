Baccetti | Caccia Gestione errata della Regione

GROSSETO "Non sono mai andata a caccia, esordisce la candidata alle regionali per Fratelli d’Italia, Simonetta Baccetti (foto) - ma, a differenza di chi evita l’argomento cercando di non scontentare nessuno, voglio esprimere la mia opinione su una pratica che in Maremma nel passato era una necessità per nutrirsi e oggi è rimasta una tradizione coltivata per stare insieme ritrovarsi e rinsaldare quel collante sociale che nelle società consumistiche si sta sempre di più perdendo. Per poi sottolineare. "Ascoltandoli - prosegue Baccetti - si apprende che il male principale è la cronica mancanza di una gestione settoriale ed oculata delle risorse da parte della Regione Toscana, interessata solamente ad incassare la tassazione del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

