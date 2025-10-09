Baccetti | Caccia Gestione errata della Regione
GROSSETO "Non sono mai andata a caccia, esordisce la candidata alle regionali per Fratelli d’Italia, Simonetta Baccetti (foto) - ma, a differenza di chi evita l’argomento cercando di non scontentare nessuno, voglio esprimere la mia opinione su una pratica che in Maremma nel passato era una necessità per nutrirsi e oggi è rimasta una tradizione coltivata per stare insieme ritrovarsi e rinsaldare quel collante sociale che nelle società consumistiche si sta sempre di più perdendo. Per poi sottolineare. "Ascoltandoli - prosegue Baccetti - si apprende che il male principale è la cronica mancanza di una gestione settoriale ed oculata delle risorse da parte della Regione Toscana, interessata solamente ad incassare la tassazione del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: baccetti - caccia
Telesveva. . +++BARLETTA VUOLE LA "PRIMA VOLTA" IN CASA, PRIMA DEL POMPEI PARLANO PIZZULLI E LARINGE. FIDELIS ANDRIA A CACCIA DEL PRIMO SUCCESSO IN TRASFERTA: LA SFIDA ALLA REAL NORMANNA LIVE SU TELESVEVA - SE - facebook.com Vai su Facebook
Baccetti: "Caccia. Gestione errata della Regione" - GROSSETO "Non sono mai andata a caccia, esordisce la candidata alle regionali per Fratelli d’Italia, Simonetta Baccetti (foto) - Secondo msn.com