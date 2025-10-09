Azzurre in apnea | sospese per 90 giorni Pilato e Tarantino travolte dallo scandalo del duty free

La Federazione Italiana Nuoto ha ufficializzato la sospensione di 90 giorni per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, due delle stelle più brillanti della nazionale azzurra. Il provvedimento, che decorre dalla data stessa della comunicazione, impedirà alle atlete di partecipare agli Europei in vasca corta in Polonia, in programma dal 2 al 7 dicembre. La decisione arriva al termine di un’inchiesta federale aperta in seguito a un episodio che ha scosso l’ambiente sportivo italiano: il fermo delle due nuotatrici all’aeroporto di Singapore il 14 agosto scorso, con l’accusa di furto di prodotti cosmetici nel duty-free dello scalo internazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Azzurre in apnea: sospese per 90 giorni Pilato e Tarantino, travolte dallo scandalo del duty free

In questa notizia si parla di: azzurre - apnea

Un secondo e un terzo posto per l'Italia ai campionati del mondo di apnea in Grecia. Nella gara femminile le azzurre hanno conquistato la medaglia d'argento con Alessia Zecchini e quella di bronzo con la cagliaritana Chiara Obino - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali di apnea donne, secondo e terzo posto per l'Italia - Nella gara femminile le azzurre hanno conquistato un secondo posto con Alessia Zecchini e il terzo con Chiara Obino, quest'ultima ... Lo riporta ansa.it