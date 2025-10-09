Azione Universitaria primo banchetto informativo del nuovo anno accademico

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azione Universitaria ha organizzato ad Agrigento il primo banchetto informativo dell’anno accademico 202526, promosso dal referente Gabriele Luigi Terlizzi e da Gabriele Navarra, componente del direttivo del movimento.L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro e confronto con gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: azione - universitaria

Elezioni in ateneo. Azione universitaria al suo primo Senato - Si sono concluse ieri le elezioni universitarie per il rinnovo del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e Consigli di Dipartimento, nonché per eleggere i ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Azione Universitaria Primo Banchetto