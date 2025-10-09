AXA Italia partner fondatore della 4 edizione Dolomite Conference
Venezia, 9 ottobre 2025 - Nella sede di Rai Veneto di Palazzo Labia a Venezia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Dolomite Conference su Global Governance del Climate Change and Sustainability, un incontro che si pone come fornitore di idee alla conferenza delle Nazioni Unite (COP) che si terrà a novembre a Belém, in Brasile. Ad aprire l'evento, organizzato in collaborazione con il CEBRI (Centro Brasileiro de Relaç es Internacionais) e una rete di altre importanti istituzioni accademiche e di ricerca, è stato Francesco Grillo, Direttore del Think Tank Vision e Docente presso l'Università Bocconi: "Rispetto alle edizioni precedenti che si sono tenute a Trento, la conferenza si tiene quest'anno a Venezia: una città unica per il suo posizionamento sulla questione del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: italia - partner
Vertice Italia-Algeria, a Villa Pamphilj un partner interessante ma difficile
Per l’Italia il Marocco è un partner strategico nel Mediterraneo allargato. Il commento dell’amb. Salzano
Italia-Arabia Saudita, asse su export e Medio Oriente. Per Tajani Riad è un partner strategico
ALIS Channel. . ALIS Channel Primo Piano con Eugenio Tranchino - Managing Partner Watson Farley e Williams Italia - facebook.com Vai su Facebook
Palalic a Trieste: 'Italia partner decisivo per l’integrazione europea della Serbia' https://triesteallnews.it/2025/09/palalic-a-trieste-italia-partner-decisivo-per-lintegrazione-europea-della-serbia/… - X Vai su X
Demografia, nasce Longevity+ con il supporto di Axa Italia come funding partner - È ufficialmente partita la Community Longevity+, promossa da Teha Group (The European House – Ambrosetti), con il supporto di Axa Italia in qualità di partner fondatore, e con il coinvolgimento di ... Lo riporta adnkronos.com
Assicurazione Salute, Axa Partners Italia e Assicura Semplice lanciano “Semplice Benessere” - La nuova soluzione mette al centro il benessere dell’assicurato grazie a un servizio di telemedicina attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Come scrive insurzine.com