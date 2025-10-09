Avvia Android in Modalità Provvisoria su Ogni Smartphone
Attivare la modalità provvisoria su un dispositivo Android permette di diagnosticare problemi come app che si bloccano o rallentamenti improvvisi. Questa funzione avvia lo smartphone caricando solo il sistema operativo di base, escludendo le applicazioni scaricate. È un metodo utile per identificare conflitti software senza ricorrere a soluzioni drastiche come il ripristino totale. La modalità provvisoria disattiva le app di terze parti e i servizi non essenziali, rendendo più facile individuare la causa di problemi come: Applicazioni che si chiudono inaspettatamente.. Consumo rapido della batteria.
Motorola avvia il rilascio di Android 16 stabile: si parte dai modelli del programma beta
Samsung avvia il rilascio di One UI 8.0 con Android 16: prima i modelli di punta, la maggior parte degli altri aggiornati tra ottobre e novembre.