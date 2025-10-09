Aveva da pochi giorni compiuto 100 anni | incidente domestico fatale per nonna Renata La tragedia a Carpineto Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia ha sconvolto la comunità di Carpineto Romano. Renata Gessini, storica maestra in pensione, è morta a seguito di un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 4 ottobre, una ricorrenza celebrata anche dall’ amministrazione comunale, che le aveva consegnato la fascia tricolore per onorare il prestigioso traguardo. Il ritorno di fiamma fatale mentre cucinava. Secondo quanto ricostruito, la centenaria stava cucinando quando è stata investita da un improvviso ritorno di fiamma. L’incidente, avvenuto nella giornata di ieri, si è rivelato fatale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

