Avete visto questa recensione Steam di Expedition 33? È esilarante! le sorprese non finiscono qui

Clair Obscur Expedition 33 è uno dei titoli più importanti nel panorama videoludico del 2025 e, probabilmente, degli ultimi anni. In grado di far tornare di moda un genere, come quello del jrpg a turni (nonostante sia di produzione francese), che molti consideravano per morto. Tant’è che gli stessi ultimi capitoli di Final Fantasy si discostavano pesantemente da un simile stile di combattimento per veicolare sul più mainstream action. Il videogioco di Sandfall Interactive ha, quindi, catturato l’attenzione di tutti sia per la sua storia drammatica e commovente, che per le sue meccaniche elaborate e accessibili a tutti i giocatori, senza sacrificare il giusto grado di sfida. 🔗 Leggi su Screenworld.it
