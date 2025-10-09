Avellino Luca Vallese presenta il suo libro La vera catastrofe è non sapere

Venerdì 10 ottobre alle ore 11:30 presso Corso Vittorio Emanuele II, 108 verrà inaugurata la nuova sede della Luca Vallese srl. In tale occasione, sarà anche presentato il libro “La vera catastrofe è non sapere”.Panoramica del libro Questo saggio non è un testo universitario, non è un manuale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it