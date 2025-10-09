Avellino Luca Vallese presenta il suo libro La vera catastrofe è non sapere
Venerdì 10 ottobre alle ore 11:30 presso Corso Vittorio Emanuele II, 108 verrà inaugurata la nuova sede della Luca Vallese srl. In tale occasione, sarà anche presentato il libro “La vera catastrofe è non sapere”.Panoramica del libro Questo saggio non è un testo universitario, non è un manuale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - luca
Allianz assicurazioni inaugura i nuovi uffici di Avellino e presenta il libro dell’agente Vallese - La società Luca Vallese Srl, agenzia di assicurazioni, inaugura, venerdì 10 ottobre alle 11:30, i nuovi uffici di corso Vittorio Emanuele. Da corriereirpinia.it