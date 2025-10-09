Avellino il report dell’Iss e della Procura | L’Irpinia è verde solo a metà

Avellino, 9 ottobre 2025 — Nell’aula “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino, gremita di magistrati, tecnici e rappresentanti delle forze dell'ordine, sono stati presentati i risultati preliminari dell’indagine epidemiologica-ambientale avviata grazie all’accordo di collaborazione tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - procura

La Procura non ha dubbi: Ad Avellino si spara per uccidere

Avellino, la Procura accoglie il primo dei quattro nuovi sostituti

Procura di Avellino e ANC, collaborazione confermata: rinnovato il protocollo d’intesa

La tragedia e le indagini della Procura di Avellino sulla morte della quarantunenne di Lioni - facebook.com Vai su Facebook

Avellino, la procura chiede 3 anni per la truffa all'Aias - Truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche: per queste accuse la Procura della Repubblica di Avellino ha chiesto tre anni e sei mesi di reclusione per Annamaria Scarinzi, imputata nel ... Scrive ilmattino.it

Avellino, contrasto frodi ed evasioni: patto tra Procura, guardia di finanza e Agenzia delle Entrate - Contrasto a frodi fiscali ed evasioni, stretto un patto tra la guardia di finanza di Avellino, la Procura della Repubblica del capoluogo irpino e la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate ... Secondo ilmattino.it