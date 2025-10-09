Avellino Basket via alla prevendita del match contro la Valtur Brindisi

Avellinotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che da oggi, online sul circuito Go2, è aperta la prevendita per il match in programma al PalaDelMauro domenica 12 ottobre alle ore 12.30 contro la Valtur Brindisi. L’incontro è valido per la quinta giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - basket

Avellino Basket lancia il nuovo corso: un progetto ambizioso da condividere con il territorio

Avellino Basket, tutti i match della preseason: il calendario ufficiale

Avellino Basket: calendarizzati tutti i match della preseason

Avellino Basket: al via la prevendita per l’esordio casalingo contro Urania Milano - Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia l’apertura della biglietteria in vista della prima gara casalinga della stagione, in programma domenica 28 settembre alle ore 18:00 presso il Palazzetto del ... Scrive irpinianews.it

avellino basket via prevenditaPartita la prevendita in vista del match tra Avellino e Mantova - Avellino 1912 comunica che partirà martedì 30 settembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Mantova che verrà disputato sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso ... Secondo atripaldanews.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Via Prevendita