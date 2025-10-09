Autunno in Italia | weekend di lusso tra città d’arte montagne e mare

C’è un momento dell’anno in cui l’Italia cambia pelle. Le piazze si svuotano delle folle estive, le giornate si accorciano e il sole, più morbido, veste i palazzi rinascimentali e i vicoli medievali di una luce dorata. L’autunno è la stagione che invita alla lentezza: il passo si fa più calmo, le città si riscoprono intime, i paesaggi si tingono di rosso e ocra. È il tempo in cui ci si concede un weekend lungo per vivere il Paese in modo diverso, tra atmosfere rarefatte, cucina di stagione e ospitalità che non è semplice soggiorno, ma esperienza sensoriale. Dalle calli avvolte dalla nebbia veneziana ai colli toscani profumati di vendemmia, dai vicoli barocchi di Napoli fino ai rifugi d’alta quota che sembrano sospesi tra terra e cielo, l’Italia d’autunno è un viaggio che unisce arte, natura e lusso. 🔗 Leggi su Panorama.it

