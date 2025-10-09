Autunno al Sottoscala 9 | musica teatro e partecipazione

Latinatoday.it | 9 ott 2025

Scongiurato il rischio di chiusura dello storico circolo che ha portato e porta tuttora a Latina musica indipendente, spettacoli lontani dai circuiti più conosciuti e tanto impegno su temi di attualità.Si preannuncia un autunno molto ricco di eventi interessanti quello che partirà sabato 11. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

