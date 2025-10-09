Autovelox non omologato annullata multa sul raccordo Terni-Orte | la decisione

Ternitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annullata una multa per eccesso di velocità elevata da un autovelox mobile sulla statale 675 “Umbo-Laziale”, ossia la superstrada Terni-Orte. La pronuncia è del giudice di pace di Viterbo, Alessandro Mandolini, che ha accolto il ricorso presentato da un automobilista contro il Comune di Soriano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autovelox - omologato

Il fatto del giorno: autovelox non omologato apre la strada ai ricorsi | Video

Autovelox, la sentenza del Tribunale di Bologna: “Multa valida anche se non è omologato”

Autovelox, Tribunale Bologna: “Multa vale anche se non omologato”

autovelox omologato annullata multa«Autovelox non omologato», annullata la multa sulla Tangenziale Est - Così gli occhi della minoranza consiliare a Palazzo Carafa vengono puntati sugli autovelox che presidiano la Tangenziale Est di Lecce: ... Riporta quotidianodipuglia.it

autovelox omologato annullata multaBologna, guerra agli autovelox di Monzuno. Giudice di pace annulla la multa e smentisce il tribunale: «Non omologato, sanzione cancellata» - Ora un automobilista sanzionato vince il ricorso: il giudice di pace fa prevalere la sentenza della Cassazione su quell ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Omologato Annullata Multa