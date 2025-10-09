Autovelox non omologato annullata multa sul raccordo Terni-Orte | la decisione
Annullata una multa per eccesso di velocità elevata da un autovelox mobile sulla statale 675 “Umbo-Laziale”, ossia la superstrada Terni-Orte. La pronuncia è del giudice di pace di Viterbo, Alessandro Mandolini, che ha accolto il ricorso presentato da un automobilista contro il Comune di Soriano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
