Autorità anticorruzione bacchetta il Comune Affidamento irregolare dei servizi tecnici
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha censurato l’amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere per presunte irregolarità nell’affidamento di un incarico tecnico legato ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale.Il provvedimento arriva dopo un esposto presentato dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: autorit - anticorruzione
Roma, l'Anac bacchetta il Comune per i lavori affidati ai privati: «Non li controlla, cantieri spesso rimasti a metà» - È l’Anticorruzione a bacchettare il Comune sulla conduzione, negli anni, delle opere di urbanizzazione ... Segnala roma.corriere.it
Anac 'bacchetta' Comune Termoli, irregolarità in appalti - Vigilanza inefficace sull'esecuzione di alcuni contratti, ritardi nella formalizzazione della proroga di servizi, documentazione di gara carente, mancata comunicazione all'Anac dei dati su diversi ... Riporta ansa.it