Automotive in Campania settore a rischio? Ecco le soluzioni

C'è un settore economico della nostra regione, cioè la Campania, che, in silenzio, sta subendo una frenata abbastanza importante: quel settore è l'automotive. L'annus horribilis potrebbe essere il 2035 stabilito dalla comunità europea per la fine della produzione di auto a motore a scoppio per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: automotive - campania

Stile TV. . Automotive Italia tra crisi dei fornitori e sfida europea: il commento del Cav. Domenico De Rosa - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com Vai su Facebook

Ciccioli (FdI), l'approccio dell'Ue su automotive è fallimentare - "Il settore automotive è il simbolo di approccio fallimentare: un provvedimento che mette a rischio milioni di posti di lavoro e industrie, penalizza i consumatori e riduce l'Europa alla dipendenza da ... Da ansa.it

Automotive, crisi senza fine: in Italia 25 miliardi di ricavi a rischio. E il settore spera nella difesa - Il comparto automotive italiano rischia una contrazione senza precedenti e il settore della difesa può essere essere un’ancora di salvezza. Riporta milanofinanza.it