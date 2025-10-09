Autolavaggio sequestrato controlli dei carabinieri sugli scarichi e le utenze
Pontedera, 9 ottobre 2025 – I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’autolavaggio che si trova sulla regionale Sarzanese Valdera tra Pontedera e Ponsacco, nel comune di Pontedera. L’attività è stata sospesa in attesa di nuove disposizioni. Il sequestro è scaturito a seguito di controlli eseguiti nella giornata di martedì sugli scarichi e le acque reflue del lavaggio dei veicoli. I sigilli rimarranno apposti finché non terminano i controlli e i campionamenti per la verifica che le acque di scarico del lavaggio dei veicoli siano in regola con le disposizioni vigenti. “Legione carabinieri Toscana, stazione di Pontedera, area sottoposta a sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale”, si legge su un foglio appeso al nastro bianco e rosso che indica il sequestro e impedisce l’accesso all’area dell’autolavaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
