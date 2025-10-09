Autocisterna partita da Pescara perde il carico di acido cloridrico lungo l' A14
Acido cloridrico fuoriuscito da una cisterna trainata da un tir partito da Pescara nella mattinata di giovedì 9 ottobre lungo l'autostrada A14 a Fano.Come riporta LaPresse, le operazioni di recupero e pulizia sono proseguite fino al pomeriggio. I tecnici dell'Arpa Marche hanno eseguito i rilievi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
