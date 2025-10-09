Auto sbanda e si ribalta | ragazza intrappolata nell' abitacolo
È rimasta intrappolata nell'abitacolo della sua Fiat Panda fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Una volta liberata è stata portata in ospedale: sotto shock e dolorante, ma non in condizioni critiche. È quanto successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 ottobre una giovane donna di 30 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
