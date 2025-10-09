Auto ribaltata | paralisi traffico FOTO
Auto ribaltata all'incrocio tra via Tegolaia e via Chiantigiana, oggi giovedì 9 ottobre, intorno alle 12, a Grassina. Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero altre auto coinvolte: alla guida della Citroën una donna sulla 70ina.La curva in quel tratto è abbastanza a gomito e, per cause da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
