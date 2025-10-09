Auto ribaltata a Grassina | paralisi traffico sulla Chiantigiana FOTO

Auto ribaltata all'incrocio tra via Tegolaia e via Chiantigiana, oggi giovedì 9 ottobre, intorno alle 12, a Grassina. Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero altre auto coinvolte: alla guida della Citroën una donna sulla 70ina.La curva in quel tratto è abbastanza a gomito e, per cause da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: auto - ribaltata

Fuori strada con l'auto che finisce ribaltata sul fianco: due giovani estratti dalle lamiere

Incidente con auto ribaltata sulla provinciale: in rianimazione la ragazza investita

Auto ribaltata nella notte, soccorsi in azione

Muore nell’auto ribaltata, gravissimo incidente. Ferite mamma e figlia piccola - X Vai su X

Giffoni Valle Piana. Auto si ribalta, ferita una persona L'incidente si è verificato la scorsa notte, all'altezza del cementificio. Un'automobile, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Una persona è stata soccorsa dagli operatori della #crocebianca di #sa - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Grassina, traffico bloccato - Poco fa un'auto si è ribaltata sulla via Chiantigiana, la strada che collega Firenze al Chianti nel tratto che passa nel centro abitato. Riporta msn.com

Auto si schianta contro l’isola salvapedoni in Lungo Ticino e si ribalta: ferito un 77enne - Un 77enne è finito prima con l’auto contro l’isola salvapedoni in Lungo Ticino Sforza poi, forse per la velocità dell’impatto, l’auto si è ribaltata. laprovinciapavese.gelocal.it scrive