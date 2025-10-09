auto elettriche nel mirino del fisco svizzero possibile tassa per uso e ricarica

Dal 2030, la Svizzera potrebbe tassare le auto elettriche. Ci sta pensando il consiglio federale elvetico, preoccupato dalle mancate entrate – le accise da carburanti – dovute all’aumento del parco circolante delle vetture a batteria e alla contestuale riduzione delle vetture termiche. Per ogni auto elettrica che sostituisce una termica l’ammanco medio annuo è di 600 franchi (641,89 euro). In Svizzera, attualmente, solo i proprietari di vetture tradizionali pagano le imposte sugli oli minerali, che foraggiano sia il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (Fostra), sia il Finanziamento speciale del traffico stradale (Fsts). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

