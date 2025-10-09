Autista Uber arrestato per gli incendi mortali del gennaio scorso a Los Angeles

L’8 ottobre le autorità statunitensi hanno annunciato l’arresto di un uomo nell’ambito delle indagini sugli incendi mortali del gennaio scorso a Los Angeles. Si tratta di un autista Uber di 29 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Autista Uber arrestato per gli incendi mortali del gennaio scorso a Los Angeles

Autista Uber arrestato per devastanti incendi a Los Angeles: "Ha lasciato cliente, dato fuoco e filmato i soccorsi" - Per l'accusa, il 29enne ha appiccato "dolosamente" un rogo il 1° gennaio che alla fine è sfociato in uno degli incendi più distruttivi

È stato arrestato un uomo accusato di aver appiccato il primo dei devastanti incendi di gennaio a Los Angeles - Il dipartimento della Giustizia statunitense ha annunciato che un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato dolosamente uno degli incendi che a gennaio di quest'anno aveva devastato la città