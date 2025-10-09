Autista Uber arrestato per gli incendi mortali del gennaio scorso a Los Angeles

Internazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’8 ottobre le autorità statunitensi hanno annunciato l’arresto di un uomo nell’ambito delle indagini sugli incendi mortali del gennaio scorso a Los Angeles. Si tratta di un autista Uber di 29 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

autista uber arrestato incendiAutista Uber arrestato per devastanti incendi a Los Angeles: “Ha lasciato cliente, dato fuoco e filmato i soccorsi” - Per l'accusa, il 29enne ha appiccato "dolosamente" un rogo il 1° gennaio che alla fine è sfociato in uno degli incendi più distruttivi con ... Come scrive fanpage.it

autista uber arrestato incendiÈ stato arrestato un uomo accusato di aver appiccato il primo dei devastanti incendi di gennaio a Los Angeles - Il dipartimento della Giustizia statunitense ha annunciato che un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato dolosamente uno degli incendi che a gennaio di quest’anno aveva devastato la cit ... Riporta ilpost.it

