Austria e Norvegia senza pietà 16 reti in due! Poker Olanda Vucinic flop E quanti gol italiani

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Marino ne becca 10 a Vienna (4 timbri di Arnautovic), la Bielorussia 6 da Hojlund e compagni. Reijnders a segno contro Malta. Figuraccia Montenegro contro Far Oer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Austria e Norvegia senza pietà, 16 reti in due! Poker Olanda, Vucinic flop. E quanti gol "italiani"...

