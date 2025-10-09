Austria e Danimarca senza pietà 16 reti in due! Poker Olanda Vucinic flop E quanti gol italiani
San Marino ne becca 10 a Vienna (4 timbri di Arnautovic), la Bielorussia 6 da Hojlund e compagni. Reijnders a segno contro Malta. Figuraccia Montenegro contro Far Oer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
austria - danimarca
