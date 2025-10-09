Australian Open anche Sinner al ‘Million Dollar 1 Point Slam’? Il direttore | Jannik ci ha chiamati
(Adnkronos) – Jannik Sinner potrebbe seguire Carlos Alcaraz e prendere parte al 'Million Dollar 1 Point Slam', un evento nell'evento nella settimana che precederà gli Australian Open. Un'esibizione che ormai da giorni sta facendo discutere il mondo del tennis e che prevede un format particolare, con partite che si decidono con. un punto. Chi se . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: australian - open
Alcaraz sfida dilettanti agli Australian Open, in palio un milione di dollari
Roland Garros e Australian Open arrivano su DAZN insieme ai canali Discovery
Clamoroso Sinner: Australian Open e Wimbledon cancellati
Sinner agli Australian Open: potrebbe partecipare al Million Dollar 1 Point Slam #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
ONE POINT SLAM Vuoi battere Carlos Alcaraz? Ti basterà fare un solo punto. Non è (solamente) una trovata pubblicitaria, bensì un torneo: si chiamerà ‘One Point Slam’, andrà in scena a Melbourne durante la prima settimana degli Australian Open e vedr - facebook.com Vai su Facebook
"Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner", il direttore dell'Australian Open svela un retroscena su Jannik - Anche il campione azzurro, dopo Carlos Alcaraz, potrebbe prendere parte alla nuova esibizione "Million Dollar 1 Point Slam" ... Secondo corrieredellosport.it
Nuovo torneo d'esibizione prima degli Australian Open: «Million Dollar 1 Point Slam». Ci sarà anche Sinner? - Tabellone da 32 giocatori, di cui 22 professionisti e 10 provenienti da tutta l'Australia, con partite in programma la settimana prima dello Slam di Melbourne ... Segnala corriere.it