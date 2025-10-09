Ausl Reggio Emilia premiati i dipendenti più ‘green’ | in bici per oltre 2mila chilometri
Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – All’ Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia si pedala per davvero. Sono stati premiati oggi i tre dipendenti che, tra giugno e luglio, hanno percorso più chilometri in bicicletta nel tragitto casa-lavoro, aderendo al progetto regionale “Bike to Work”, promosso dal Comune di Reggio Emilia e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa, nata per incentivare l’uso della bici negli spostamenti quotidiani, prevedeva un rimborso di 20 centesimi al chilometro, fino a un massimo di 50 euro al mese per chi sceglieva di lasciare l’auto a casa. All’interno del Distretto di Reggio Emilia hanno aderito 267 dipendenti, che complessivamente hanno percorso oltre 32. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ausl - reggio
Pipe gratis per il crack anche a Reggio Emilia: coinvolti Comune, Ausl e Regione. “Non sono un incentivo”
Il ricercatore polacco Pasieka in visita al laboratorio Traslazionale dell'Ausl di Reggio Emilia
L’Ausl di Reggio Emilia dopo le critiche dei sindacati sul nuovo piano sosta ribadisce il dialogo: “Progetto "work in progress", che verrà monitorato in modo continuo e puntuale a partire proprio dal dialogo, costante e proficuo, con le rappresentanze dei lavorat - facebook.com Vai su Facebook
Premiati i tre dipendenti dell’AUSL di Reggio che nel 2025 hanno percorso più km in bicicletta nel percorso casa-lavoro - Da giugno a luglio 2025 l’Azienda USL IRCCS, su invito dell’Amministrazione comunale, ha aderito al progetto “Bike to work”, finanziato dalla Regione Emilia- Secondo nextstopreggio.it
Il Prof. Antonino Neri, Direttore Scientifico Ausl di Reggio Emilia, premiato per la sua attività di ricerca scientifica - Il Professore Antonino Neri, Direttore Scientifico dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha ricevuto il premio “Una vita per la Ricerca” intitolato al Prof. Lo riporta nextstopreggio.it