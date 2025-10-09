Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze
L'influencer sposerà Goffredo Cerza e racconta di aver già scelto, oltre al giorno del sì, anche location, musicisti, fotografi e video maker. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti
Michelle Hunziker relax in costume con Aurora Ramazzotti e il bikini nero è una favola
Goffredo Cerza, come è cambiato il futuro marito di Aurora Ramazzotti dopo il trapianto di capelli (nella clinica di Cristiano Ronaldo): prima e dopo
Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sorrisi e sintonia: la foto di Aurora è una “questione di famiglia”
Aurora Ramazzotti annuncia la data del matrimonio con Goffredo Cerza: «Ci sposiamo il 4 luglio 2026, ho già l'ansia» - X Vai su X
Aurora Ramazzotti ha spiegato perché non intende mostrare il volto di suo figlio Cesare sui social - facebook.com Vai su Facebook
“Save the date”: Aurora Ramazzotti svela la data e i dettagli del matrimonio - L'annuncio condito da qualche dettaglio: Aurora Ramazzotti ha svelato finalmente la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza. Segnala donnaglamour.it
Aurora Ramazzotti svela la data del matrimonio con Goffredo Cerza: i fan in delirio - Aurora Ramazzotti annuncia il matrimonio con Goffredo Cerza: ecco chi è il fidanzato, il futuro marito e papà del piccolo Cesare. Scrive msn.com